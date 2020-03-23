فرانشيسكو توتي يُبدي ندمه على قرار الاعتزال

انسامد - 23 مارس - اذار - أشار فرانشيسكو توتي أسطورة نادي روما الخالدة إلى أنه كان قادراً على مواصلة لعب كرة القدم الاحترافية حتى الآن.



وكان توتي ضيفاً على النسخة الإيطالية من برنامج Celebrity Hunted حيث تواجد برفقة ماركو دي فايو مدير بولونيا الحالي ونجم يوفنتوس السابق إضافة إلى نجم منتخب إيطاليا السابق أنتونيو كونتي.



تواجد توتي على مائدة الغذاء مع دي فايو بتواجد كاسانو زميله السابق في منزل والدة الأخير في والدة جنوى.



قال توتي لدي فايو : "لا يزال بإمكاني اللعب لمدة نصف ساعة..وكانت ستكون لي كلمتي الحاسمة مع فريقي على أرض الملعب".



اعتزال النجم الإيطالي الشهير عام 2017 بعد أن رفض نادي روما تجديد عقده وعرض عليه مهمة إدارية، وبعد عام واحد فقط من العمل الإداري مع النادي الجيالوروسي قرر مغادرته تجهيزاً لمغامرة جديدة في عالم الرياضة كرئيس لشركة وكلاء لاعبين.



أضاف فرانشيسكو : "لم أكن أستطيع أن أُعلن قرار اعتزالي أبداً إذا سُمح لي بذلك..أفتقد كثيراً المشاركة في المباريات ولكن يجب على المرء أن يعيد اكتشاف نفسه في مجال آخر، ولقد قررت الآن أن أتخذ مساراً جديداً..أن تكون مديراً في كرة القدم هو شعور مختلف كثيراً عن كونك لاعباً يصنع الفارق على أرض الملعب".



