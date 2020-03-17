هوندانجم أيه سي ميلان سابقاأول لاعب يُسجل في خمسة قارات

انسامد - 17 مارس - اذار - نجح كيسوكي هوندا، نجم نادي أيه سي ميلان الإيطالي السابق، تاريخ كرة القدم من أوسع أبوابه، وذلك بعد أن سجل أول أهدافه مع فريقه الجديد بوتافوجو البرازيلي، في إطار مُنافسات الدوري في بلاد السامبا، أمس الأحد.



وأصبح هوندا بهدفه في الدوري البرازيلي أول لاعب يُسجل في خمسة قارات مُختلفة، بعد أسيا و أوروبا و أوقيانيا و أمريكا الشمالية، ليُضيف قارة أمريكا الجنوبية لقائمته المميزة.



وخاض هوندا 98 مُباراة مع المُنتخب الياباني، ومثل بلاد الساموراي في بطولات كأس العالم لأعوام 2010 و 2014 و 2018، بالإضافة لفوزه بلقب كأس أسيا لعام 2011، وهي البطولة التي تُوج بلقب أفضل لاعب فيها.



ولعب هوندا لعدة أندية يابانية يأتي على رأسها ناجويا جرامبوس و جامبا أوساكا، وفي أوروبا لعد لفينلو و فيتيس في هولندا، وميلبورن في أستراليا، وباتشوكا في المكسيك، وسيسكا موسكو في روسيا، وكانت أبرز محطاته بالطبع لعبه لنادي أيه سي ميلان الإيطالي.



