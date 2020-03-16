حارس ميلان: الوضع في إيطاليا أشبه بالكابوس

سامد - 16 مارس / آذار - قال أسمير بيجوفيتش حارس بورنموث المعار لنادي ميلان، إن إيطاليا تعاني بشدة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" واصفا الوضع في المدينة بـ"الكابوس" في ظل تواجده داخلها مع رفاقه.



وصرح بيجوفيتش حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية قائلا: "الدولة مقفلة بالكامل، الشوارع مهجورة والشيء الوحيد الذي يعمل هو المتاجر، يمكنك أن تحصل على كمية قليلة من الطعام وبعد ذلك عد مباشرة إلى المنزل، الوضع جنوني".



وأضاف "إنها مدينة كبيرة وأثناء تواجدي بها أشعر وكأنه فيلم، الناس قالوا إنه مثل مشهد في فيلم وهو كذلك، لم أر في حياتي شيئا كهذا، لست واثقا أن الناس تفهم جيدا كم سوء الوضع هنا"