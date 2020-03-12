إصابة روجاني توقف جميع الأنشط الرياضيةفي انتر ميلان

انسامد - 12 مارس - اذار - أعلن إنتر ميلان فجر اليوم الخميس عبر بيان رسمي عن تعليق جميع الأنشطة الرياضية في النادي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي شل حركة الرياضة في العالم.



وجاء بيان إنتر ميلان بتعليق الأنشطة الرياضية بعد إعلان يوفنتوس إصابة المدافع دانييلي روجاني بفيروس كورونا، وذلك لكون الفريقين تواجها في الديربي يوم الأحد الماضي.



ويشعر إنتر ميلان بالقلق من إمكانية انتقال العدوى لأحد لاعبيه خلال مباراة الديربي، ورغم أن روجاني لم يشارك في اللقاء وظل جالساً على دكة البدلاء، لكن من الممكن أن يكون هناك مصاب آخر في السيدة العجوز، أو يكون المدافع الإيطالي قد صافح أحد لاعبي النيراتزوري.



وأكد بيان إنتر ميلان على أنه سيتم إيقاف جميع الأنشط الرياضية في النادي لأجل غير مسمى، كما سيتم وضع اللاعبين في الحجر الصحي، أولاً لفحصهم والتأكد من حالتهم الصحية، وثانياً لعزلهم عمن حولهم تجنباً لانتشار المرض بشكل أكبر.



وجاء بيان إنتر ميلان على النحو التالي "يعلن نادي إنتر ميلان بعد بيان نادي يوفنتوس الذي أثبتت فيه الاختبارات إصابة دانييلي روجاني بفيروس COVID-'19، تعليق جميع الأنشطة الرياضية حتى إشعار آخر".



وتابع "يتخذ النادي حالياً خطوات لوضح جميع الإجراءات اللازمة قيد التنفيذ