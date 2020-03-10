اللجنة الأوليمبية الإيطالية:وقف جميع الأنشطة الرياضية

انسامد - 10 مارس - اذار - أعلنت اللجنة الأوليمبية الإيطالية رسميًا إيقاف جميع الأنشطة الرياضية في البلاد حتى الثالث من شهر أبريل المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا.



وارتفع عدد ضحايا "كوفيد-19" المعروف عالميًا بفيروس كورونا في الأراضي الإيطالية إلى 366 شخصًا، بين أكثر من سبعة آلاف مصاب بالفيروس، لتصبح إيطاليا ثاني أكثر دول العالم تضررًا بعد الصين.



واجتمع جيوفاني مالاجو رئيس اللجنة الأوليمبية الإيطالية مع رؤساء الاتحادات الرياضية اليوم الاثنين، وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على تجميد النشاط الرياضي في إيطاليا حتى الثالث من أبريل.



وتبعًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، ينتظر قرار اللجنة الأوليمبية الإيطالية اعتماد جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي.



وتقام منافسات دوري الدرجة الأولى الإيطالي بدون جمهور في الأسابيع الأخير، عقب انتشار فيروس كورونا في الأراضي الإيطالية، وكان رئيس الوزراء الإيطالي طالب أمس الأحد بتأجيل منافسات الدوري المحلي، كإجراء وقائي خشية تزايد انتشار المرض.



