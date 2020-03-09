يوفنتوس يهزم الإنتر في ديربي إيطاليا

انسامد - 9 مارس - اذار - تخطى يوفنتوس واحدة من أصعب العقبات لأجل الاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي بالفوز على إنتر ميلان في قمة الكرة الإيطالية مساء اليوم بهدفين نظيفين على ملعب آليانز ستاديوم في تورينو.



لُعبت القمة المؤجلة اليوم بعد تأجيلها الأسبوع الماضي بسبب مخاوف انتشار الكورونا، ونجح اليوفي في الفوز بها حتى بدون دعم جماهيري وذلك بهدفين عبر آرون رامسي وباولو ديبالا.



شهد الشوط الأول سرعة وندية كبيرة بين الفريقين، وحاول إنتر ميلان تهديد اليوفي عبر تسديدات متعددة من باريلا وكاندريفا ولكن كانت أغلبها أعلى العارضة وبعيداً عن الثلاث خشبات.



بينما تألق سمير هاندانوفيتش في التصدي لعدة فرص مؤكدة لليوفي كان أبرزها تسديدة ماتويدي من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس السلوفيني ببراعة، كما حاول اليوفي التقدم بالنتيجة عبر محاولة أخرى بضربة رأسية من دي ليخت ذهبت أعلى المرمى.



وفي الشوط الثاني كان يوفنتوس هو الأفضل ونجح في التقدم عبر الهدف الأول من رامسي في الدقيقة 55 بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك النيراتزوري.



وجاء الهدف الثاني ليوفنتوس عبر باولو ديبالا بعد تبادل للكرة بينه وبين رامسي ثم إنهاء رائع للكرة في شباك الإنتر بتسديدة ذكية للغاية.



وبهذه النتيجة رفع الفريق الأبيض والأسود رصيده للنقطة رقم 63 واستعاد صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.



وياتي لاتسيو خلف يوفنتوس برصيد 62 نقطة، بينما أصبح الإنتر ثالثاً برصيد 54 نقطة ولم يخرج من السباق على المنافسة على اللقب بعد لأن لديه مباراة مؤجلة في حالة الفوز بها سيقلص الفارق بينه وبين يوفنتوس إلى 6 نقاط وبينه وبين لاتسيو إلى 5 نقاط.



