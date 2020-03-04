فايروس كورونا يهدد الرياضة الإيطالية بالإيقاف

انسامد - 4 مارس - اذار - كشفت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن إمكانية تعليق النشاطات الرياضية في إيطاليا لمدة شهر كامل، بسبب تفشي فايروس كورونا، وتسببه بوفاة 27 شخصاً في آخر 24 ساعة.



وأكد المصدر أن هذا القرار لن يشمل المناطق الأكثر تضرراً من فايروس كورونا فحسب، بل إيطاليا كاملةً.



وقالت وكالة الأنباء الإيطالية بأن المجتمع العلمي قدم اقتراحاً للحكومة الإيطالية بتجنب أي أحداث لمدة 30 يوماً، بما في ذلك الرياضة وكرة القدم، ويتضمن ذلك تجمع حشوداً من الناس الذين لا يبتعدون عن بعضهم بمسافة الأمان والمقدرة بمترٍ واحد على الأقل.



وأضافت أنسا أن هذا واحد من الاقتراحات التي قدمتها اللجنة العلمية عن طريق رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، وقد يتم اعتمادها عما قريب.



تسبب فايروس كورونا بـ 2263 حالة، من بينها 79 متوفياً و160 شخصاً تعافوا من المرض.



وكانت السلطات الإيطالية قد قامت بتأجيل بعض مباريات الدوري الإيطالي، وتم تعليق العديد من الأحداث الرياضية.



