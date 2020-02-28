تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا للاعب إيطالي

أنسامد - 28 فبراير /شباط - كشفت تقارير صحفية أن فيروس كورونا المنتشر فى إيطاليا مؤخرا وصل إلى أحد لاعبى كرة القدم المحترفين، بعدما ارتفعت عدد الإصابات بالفيروس القاتل فى البلد المطل على البحر المتوسط، وهى أكثر دولة تأثرا بالفيروس فى أوروبا، ووصل إلى حوالى 400 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 12 شخصا حتى الآن.



وقالت صحيفة "لانازيوني"، إنه تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد فى صفوف لاعبى كرة القدم المحترفين فى إيطاليا، ويعانى حالياً لاعب عمره 22 عاما ويلعب فى صفوف نادى "بيانيسي" أحد فرق دورى الدرجة الثالثة فى إيطاليا.



وتم تشخيص اللاعب بعدما ارتفعت حرارته بشكل كبير عقب مباراة فريقه أمام رديف يوفنتوس السبت الماضى وأظهرت الفحوص الطبية إصابته بفيروس "كورونا"، وتم الحجر على اللاعب فى مشفى للأمراض المعدية، وحالته حاليا مستقرة.



وتم إلغاء العديد من الأحداث الرياضية فى إيطاليا، من بينها مباريات فى دورى الدرجة الأولى بسبب انتشار فيروس كورونا حيث تأجلت 4 مباريات فى المسابقة بجانب إقامة عدد آخر بدون جماهير للسيطرة على الفيروس المنتشر وآخرها مباراة الإنتر ضد لودوجوريتس البلغارى أمس فى الدورى الأوروبي، كما أعلن الاتحاد الإيطالى أن مباراة يوفنتوس والإنتر الأسبوع المقبل ستقام خلف الأبواب المغلقة أيضًا ضمن مجموعة من المباريات ينطبق عليها نفس الإجراء الاحترازى.



