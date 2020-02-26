شباب ليون يهددون هيبة يوفنتوس

انسامد - 26 فبراير - شباط - يستضيف ليون فريق يوفنتوس مساء اليوم الأربعاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب الأضواء في مباراة مرتقبة يأمل فيها الفريق الفرنسي في إحداث مفاجأة كبيرة أمام رفاق كريستيانو رونالدو.



ويعيش فريق ليون في الموسم الحالي موسماً متذبذباً في الدوري الفرنسي تغيرت فيه نتائج الفريق من مرحلة لأخرى، وعانى ليون من بعض الانتكاسات مع المدرب البرازيلي سيلفينيو ليتم إقالته ثم استبداله بالمدرب الفرنسي رودي جارسيا في منتصف الموسم.



وبدأ الفريق الفرنسي في تحسين مستوياته ونتائجه مؤخراً مع جارسيا، ويأمل في أن يكون مصيره هذا العام أمام رفاق كريستيانو رونالدو مختلفاً عن مصيره في الموسم الماضي حيث خرج في نفس الدور أمام برشلونة بعد أن تعادل ذهاباً في فرنسا وخسر في الإياب على ملعب كامب نو بنتيجة 5-1.



وعلى الرغم من تأثر النادي الفرنسي بييع بعضاً من نجومه في الصيف الماضي أمثال نبيل فقير وتانجوي ندومبيلي وفيرلاند ميندي، إلا أنه بدأ في الاعتماد أكثر على مواهب شابة واعدة منذ قدوم نجم النادي السابق جونينيو لتولي الشق الإداري بالنادي.



وهناك العديد من الركائز التي سيعول عليها المدرب رودي جارسيا لإحراج فريق يوفنتوس والذي رغم وجود الكثير من عناصر الخبرة ولاعبين أبطال في صفوفه إلا أنه يجب أن يأخذ حذره من استفاقة وسطوع هذه الأسماء، حيث أن هناك العديد من اللاعبين المهرة الذين يجعلون من ليون منافساً عنيداً وقادر على صنع الفارق حتى على الرغم من إصابة الهولندي ممفيس ديباي مهاجم الفريق.



ويحتل ليون المرتبة رقم 17 في أحداث تصنيف لأغنى أندية العالم حيث حقق إيرادات بلغت 220 مليون يورو ولكنه يتخلفون بفارق كبير عن باريس سان جيرمان الذي تبلغ قيمته 636 مليون يورو أو يوفنتوس الذي تبلغ قيمة قيمته 460 مليون يورو، لكن ليون يأمل دائماً في إعادة ذكريات نجاحاته الأوروبية وإقصاء الفرق الكبرى من جديد.



الصورة لمهاجم فريق ليون حسام عوار