كورونا:مباراة إنتر ميلان في الدوري الأوروبي مهددة بالنقل

انسامد - 24 فبراير - شباط - بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يخاف من الانتشار السريع لفايروس كورونا في إيطاليا، والذي تسبب بوفاة ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات بسببه، ليتم تأجيل مباريات الدوري الإيطالي المقامة في المناطق التي تعرضت للفايروس، على رأسها إقليم لومبارديا.



وشهد اليوم الأحد تأجيل أربع مباريات من دوري الدرجة الأولى في إيطاليا، منها مباراة إنتر ميلان وسامبدوريا التي كانت ستقام على ملعب جوزيبي مياتزا، بجانب إيقاف النشاطات الرياضية في الأقاليم التي تعاني من انتشار الفايروس.



ووفقاً لوكالة أنسا الإيطالية فإن الخوف يسيطر على الاتحاد الأوروبي من إقامة مباراة إنتر ميلان ولودوجوريتس في ميلانو ضمن بطولة الدوري الأوروبي، بسبب انتشار الفايروس، وهنالك إمكانية لنقلها إلى منطقة محايدة داخل إيطاليا، وتكون بعيدة عن منطقة الانتشار.



وتقام مباراة الإنتر ولودوجوريتس الدوري الأوروبي يوم الخميس القادم، وسيتم اتخاذ قرار نهائي قبل موعد اللقاء.



وهنالك إمكانية لإقامة المباريات بأبواب مغلقة وبدون جماهير، إلا أن هذه الفكرة تعرضت لانتقادات، بسبب اضطرار المشجعين للتجميع في مناطق أخرى من أجل تشجيع فرقهم.



