فيجو : أتمنى أن يحصل إنترميلان على لقب الدوري

انسامد - 19 فبراير - شباط - أعرب لويس فيجو، النجم السابق لنادي إنترميلان الإيطالي، عن أمله بأن يفوز النيراتزوري بلقب الدوري هذا الموسم الذي يشهد تنافساً ثلاثياً بين الإنتر و يوفنتوس و لاتسيو.



وقال فيجو، في تصريحات نقلها موقع سيمبري إنتر، :"أتمنى أن يفوز الفريق بالدوري، جميع جمهور الإنتر يتمنى منذ سنوات الفوو بالدوري من جديد".



وتابع فيجو حديثه عن فريق السابق وقال :"لا يُمكن لأحد أن يضمن لك النتائج، ولكن كونتي لخبرته و تاريخه توقعت التأثير الذي أحدثه مع النيراتزوري، الأمل يبقى أن يقوم بأداء رائع، هو يعلم الدوري جيداً، ولكنه دوري صعب للغاية بوجود فريق صعب مثل يوفنتوس.



ويحتل الإنتر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، فيما يحتل لاتسيو الذي انتصر على الإنتر في قمة الجولة السابقة من الدوري بهدفين لهدف المركز الثاني برصيد 56 نقطة، ويتفوق يوفنتوس بفارق نقطة واحدة عن وصيفه ويملك من النقاط 57 نقطة، وتتبقى 14 مُباراة حتى نهاية مُباريات الدوري هذا الموسم وتبقى كل الاحتمالات مُتاحة.



