إبراهيموفيتش يقود ميلان أمام تورينو

انسامد - 17 فبراير - شباط - استقر الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب آي سي ميلان، على التشكيلة التي سيخوض بها مباراة اليوم أمام تورينو، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإيطالي.



ويسعى ميلان لتحقيق الفوز والتقدم من المركز العاشر ورفع رصيده إلى النقطة 35، وبذلك يحتل بها المركز السادس بالشراكة مع هيلاس فيرونا وبارما، وسيكون على بعد أربع نقاط عن المركز الخامس الذي يحتله روما، وعشر نقاط عن الرابع الذي يمتلكه أتلانتا.



ومن المتوقع وفقاً للصحافة الإيطالية أن يواصل ستيفانو بيولي باللعب وفقاً لخطة 4-5-1 التي حققت نجاحاً في الفترة الماضية، ورغم الخسارة بها أمام إنتر ميلان في ديربي ميلانو خلال الجولة الماضية إلا أن الفريق قدم واحدة من أجمل مبارياته خلال الشوط الأول وتقدم بثنائية نظيفة، قبل التعادل مع يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.



وسيتواجد النجم السويدي لوحده في خط هجوم "الروسونيري"، ومن خلفه التركي هاكان تشالهانوجلو كصانع ألعاب.



