أرقام مرعبة توضح تفوق يوفنتوس الكاسح على ميلان

انسامد - 12 فبراير - شباط - تتسلط الأنظار سهرة يوم الخميس إلى ملعب سان سيرو، الذي يستضيف مباراة ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، والتي تجمع آي سي ميلان مع ضيفه يوفنتوس، قبل موقعة الإياب المقامة على ملعب أليانز ستاديوم الأسبوع القادم.



وسيتأهل واحد من ميلان ويوفنتوس للمباراة النهائي، من أجل ملاقاة المتأهل من المواجهة الثانية بين إنتر ميلان ونابولي.



ورغم أن أهم مباريات الدوري الإيطالي كمواجهة ميلان ويوفنتوس لا تعترف بأي أرقام وإحصائيات سابقة إلا أن التاريخ الحديث لمواجهاتهما تظهر تفوق كاسح للبيانكونيري على الروسونيري.



وعادة ما يفوز يوفنتوس على ميلان في المواسم الأخيرة، ولم يحدث عكس ذلك سوى في مناسبات تعد على أصابع اليد.



ورصدنا في سبورت 360 عربية بعض الأرقام من المباريات الأخيرة التي جمعت يوفنتوس مع ميلان في السنوات الماضية، والتي شهدت تفوقاً واضحاً للسيدة العجوز، وجائت الأرقام على النحو الأتي: أولاً: فاز يوفنتوس في آخر تسع مباريات جمعته مع ميلان في كل المسابقات.



ثانياً: تلقى ميلان بمعدل 2.5 هدف في المباراة خلال ثمان مباريات من آخر تسع مباريات أثيمت على ملعب سان سيرو في كل المسابقات.



ثالثاً: حافظ يوفنتوس على نظافة شباكه في خمس من آخر سبع مباريات جمعته خارج ملعبه مع ميلان في كل المسابقات.



رابعاً: فاز يوفنتوس في تسع من آخر عشر مباريات في كأس إيطاليا.



خامساً: سجل يوفنتوس أكثر من 2.5 في المباراة الواحدة في آخر ثلاث مباريات خاضها في كأس إيطاليا.



