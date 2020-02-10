كونتي يشكر لاعبي الإنتر بعد الانتصار في ديربي ميلانو

انسامد - 10 فبراير - شباط - قال كونتي مدرب إنتر ميلان بأنه يعتقد بأن الفوز على ميلان في ديربي الغضب هذا المساء سيكون لحظة مهمة في مسيرة الفريق الأسود والأزرق هذا الموسم.



وقلب الإنتر تأخره من 2-0 إلى الانتصار 4-2 أمام ميلان بفضل أهداف برووفيتش وفيسينو ودي فري وروميلو لوكاكو.



ولم يسبق للإنتر في تاريخه أن قلب نتيجة الديربي لصالحه بعد تأخره بهدفين سوى مرة واحدة عام 1949 عندما فاز على ميلان في ديربي آخر مثير بستة أهداف مقابل خمسة في نوفمبر 1949.



قال كونتي في تصريحاته بعد المباراة لشبكة سكاي سبورت : "لقد كانت ليلة خاصة، واجهنا صعوبات كبيرة في الشوط الأول أكثر من أي وقت سابق هذا الموسم".



استطرد : "نجحنا في استعادة التوازن وتطور الأداء في الشوط الثاني..كان لدينا إيمان بما نفعله والفضل يرجع لهؤلاء اللاعبين..بصرف النظر عن النتيجة يسعدني أن أراهم يصمدون أمام الضربات ويقلبوها ضد الخصم وهذا يعني أنهم مستعدون لشىء مهم حقاً".



وأضاف مدرب الإنتر عن الصراع ضد لاتسيو ويوفنتوس على اللقب : "لا يزال الوقت مبكراً للحديث عن هذه الأمور، يمكننا أن نحلم بذلك ولكن أمامنا فترة مكثفة للغاية، وبعدها سيكون لدينا فكرة أوضح عن قدراتنا الحقيقية..سنلعب أمام نابولي في نصف نهائي الكأس ثم لاتسيو في نهاية الأسبوع المقبل".



