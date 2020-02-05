بطولة إيطاليا:لاتسيو أمام فرصة ذهبية لتعزيز الحلم باللقب

أنسامد - 5 فبراير / شباط - سيكون أمام لاتسيو فرصة ذهبية لفرض نفسه منافسا جديا على لقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ عام 2000، وذلك من خلال الفوز بمباراته المؤجلة من المرحلة السابعة عشرة اليوم الأربعاء على أرضه ضد هيلاس فيرونا. ويقدّم لاتسيو أحد أفضل العروض في إيطاليا هذا الموسم بقيادة هدافه المتألق تشيرو إيموبيلي الذي وصفه مدير أعماله أليساندرو مودجي بـ "أفضل مهاجم في أوروبا حاليا، وليس في إيطاليا وحسب"، وذلك بعدما وصل ابن الـ29 عامًا إلى الهدف الـ25 بعد 21 مرحلة في إنجاز لم يتحقق منذ الأرجنتيني الإيطالي أنتونيو فالنتين أنجيليو عام 1959 (سجل 25 أيضا لصالح إنتر ميلان). وتابع مودجي: "رؤية لاتسيو في هذا المكان المتقدم في الدوري ليس وليد المصادفة، بل نتيجة العمل الدؤوب الرائع الذي قام به على مدى أعوام المدير الرياضي (الألباني) إيغلي تاري من خلال استخدام موارد متواضعة مقارنة بالأندية الأخرى. لقد بنى فريقًا منافسا، حتى إنه يقارع على لقب الدوري".



