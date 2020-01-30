حسم انتقال ماتياس فينا إلى ميلان اليوم

انسامد - 30 يناير - كانون الثاني - يواصل ميلان نشاطه الكبير في سوق الانتقالات الشتوية على صعيد عمليات البيع والشراء، وذلك عن طريق استهداف ماتياس فينا ظهير فريق ناسيونال الأوروجوياني.



وسيكون الظهير الأيسر الدولي صاحب الـ22 عاماً هو المرشح لخلافة السويسري ريكاردو رودريجيز الذي أصبح على مقربة من تأمين انتقاله إلى ايندهوفن الهولندي.



وأشارت شبكة سكاي سبورت أمس إلى أن الروسونيري لديه رغبة كبيرة في ضم اللاعب وقام بتقديم عرض مقابل 7 مليون يورو إضافة إلى نسبة 20% من أي عملية شراء قادمة للحصول على خدماته.



وحسب ما أكدته تقارير الصحافة الإيطالية اليوم فإن ميلان قام برفع عرضه إلى 9 ملايين يورو لأجل الإسراع في الحصول على موافقة نادي ناسيونال، على أن تكون صيغة الانتقال عبارة عن أعارة حتى نهاية الموسم مع دفع المبلغ المتفق عليه في يونيو القادم.



وستكون الساعات القادمة حاسمة بشأن قرار النادي الأوروجوياني وإذا ما كان سيبيعه لميلان أو لا، حيث يريد النادي رداً سريعاً لكي يكون قادراً على تسجيل اللاعب ضمن صفوفه قبل إغلاق السوق مساء الغد.



وتم ربط اللاعب الدولي الأوروجوياني قبل ذلك بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد، ويُقيم نادي ناسيونال سعره بمبلغ يتراوح ما بين 10 إلى 12 مليون يورو.



وكان ميلان قد اتفق على بيع سوسو إلى إشبيلية وبيونتيك إلى هيرتا برلين وسيكون ريكاردو رودريجيز هو ثالث المغادرين في السوق الشتوية، حيث سيحصل على ايندهوفن مقابل 2 مليون كإعارة مع دفع 4 ملايين في حالة قرر شراءه في الصيف القادم.



