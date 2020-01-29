ميلان يواجه الإنتر ويوفنتوس في ثلاثة أيام

انسامد - 29 يناير - كانون الثاني - أصبح جدول آي سي ميلان مرهقاً جداً بعد ضمان تأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا يوم أمس الثلاثاء، عقب الفوز على تورينو بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب سان سيرو، في مباراة ربع النهائي.



وانتهت التسعين دقيقة بين ميلان وتورينو على نتيجة التعادل بهدفين لمثلهما، قبل أن يسجل "الروسونيري" ثنائية في الأشواط الإضافية أحرزها التركي هاكان تشالهانوجلو والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش.



وبهذا الفوز ضمن "الروسونيري" مقعداً في نصف النهائي، ليلاقي يوفنتوس الذي بلغ نفس الدور بعد فوزه على روما بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وفي المباراة الثانية من نصف النهائي يلعب نابولي الذي تخطى لاتسيو مع الفائز من مباراة اليوم بين إنتر ميلان وفيورنتينا.



نتيجة مباراة ميلان اليوم.. رباعية درامية في تورينو وستقام مبارة يوفنتوس وميلان على ملعب سان سيرو في كأس إيطاليا يوم الثاني عشر من شهر فبراير القادم، وما يزيد الأمر صعوبة أن كتيبة المدرب ستيفانو بيولي ستواجه إنتر ميلان قبلها بثلاثة أيام.



ويلعب ميلان أمام إنتر ميلان في التاسع من شهر فبراير على ملعب جوزيبي مياتزا ضمن منافسات الدوري الإيطالي.



وفي حال تأهل إنتر ميلان سيكون جدوله مرهقاً، حيث يلاقي ميلان ونابولي ولاتسيو في ثلاث مباريات متتالية.



