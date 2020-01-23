مباراة يوفنتوس المقبلة ضد نابولي لن تكون عادية

انسامد - 23 يناير - كانون الثاني - انتصر يوفنتوس ليلة أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف على روما في ربع نهائي كأس إيطاليا بفضل أهداف كريستيانو رونالدو وبينتانكور وليوناردو بونوتشي.



لكن سيكون على اليوفي أن يستعد بشكل أقوى لمباراة خاصة وصعبة ضد نابولي يوم الأحد القادم على ملعب السان باولو في قمة الجولة القادمة من الدوري الإيطالي.



وستكون تلك المباراة مواجهة خاصة بين ماورتسيو ساري وفريقه السابق، حيث درب المدرب التوسكاني فريق البارتينوبي في الفترة ما بين عامي 2015 و2018 وحقق نتائج مميزة في مدينة الجنوب الإيطالي.



وفي حديثه عن تلك المباراة التي يأمل فيها اليوفي أن يظل بعيداً عن إنتر ميلان في الصدارة قال: "نابولي فريق قوي مر بفترات صعبة مؤخراً وهناك العديد من الأزمات هناك.لكنني أعرف أنه فريق لديه صفات مميزة وأعرف لاعبي نابولي جيداً وأتوقع مباراة معقدة".



استطرد ماورتسيو ساري : "بالتأكيد العودة لنابولي كمدرب لفريق آخر هي شىء خاص..ولن يكون الأمر عادياً بالنسبة لي على المستوى الإنساني".



وكان ساري قد مدح كريستيانو رونالدو بشكلٍ خاص بعد هدفه في مرمى روما، وعاد للحديث عنه لقناة راي سبورت فقال : "لقد حقق دوجلاس كوستا وكريستيانو أداءاً جيدا رغم أن كوستا غير جاهز بعد للعب 90 دقيقة".



