خطة ستيفانو بيولي لإعادة ميلان إلى أوروبا

انسامد - 22 يناير - كانون الثاني - أشارت صحيفة توتو سبورت في عددها الصادر اليوم إلى أن ميلان قادر على أن يقوم بتحسين العروض التي يقدمها وكذلك النتائج بعد الإشارات الجيدة الأولى التي أعقبت وصول المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.



وشددت الصحيفة على أن تغيير ستيفانو بيولي لطريقة اللعب إلى 4/4/2 جاءت بفوائد كبيرة على منظومة الفريق الأحمر والأسود والذي أصبح قادراً على الاستفادة من عناصره الشابة في المرحلة الهجومية مثل رافائيل لياو وأنتي ريبيتش إضافة إلى المخضرم إبراهيموفيتش.



وحقق الروسونيري 3 انتصارات متتالية ضد كالياري وأودينيزي في الدوري وضد سبال في دور الـ16 من بطولة الكأس بعد اعتماد خطة اللعب الجديدة.



إضافةً إلى ذلك استعاد الكرواتي أنتي ريبيتش الحياة في ميلانو بعد أن أدخله بيولي في مكان بونافينتورا في الشوط الثاني من لقاء أودينيزي ليحرز هدفين حاسمين تمكن بهما ميلان من الفوز بصعوبة بثلاثة أهداف لهدفين.



وعلى جانب آخر ربما تتسبب هذه الخطة في تقليص مساحة لاعبين مثل سوسو ولوكاس باكيتا وكرزيستوف بيونتيك في المشاركة بشكلٍ أساسي في المرحلة المقبلة.



ولكن يبدو أن بيولي يرى بأنه قد وجد التوليفة المناسبة لإعادة الديافولو للحلم بتحقيق مركز مؤهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، وإن كان الفارق بينه وبين روما صاحب المركز الرابع مازال بعيداً، حيث يأتي الميلان في المركز الثامن خلف الجيالوروسي بفارق 10 نقاط، وبفارق 7 نقاط عن أتالانتا صاحب المركز السابع الذي تعثر ليلة أمس بهزيمة مفاجئة على ملعبه أمام سبال.



