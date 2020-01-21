انتر ميلان يقدم عرضاً آخر لضم إريكسن من توتنهام

انسامد - 21 يناير - كانون الثاني - ذكرت تقارير صحفية إنجليزية بأن إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي سيقدم عرضاً ثانياً لضم الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الشتوية.



وارتبط اسم كريستيان إريكسن صاحب 27 عاماً بالرحيل عن صفوف توتنهام هذا الشهر بسبب رفضه تجديد عقده الذي سينتهي في الصيف القادم.



ويرغب نادي توتنهام في الاستفادة مادياً من رحيل إريكسن، لذلك بنسبة كبيرة سيبيعه خلال الميركاتو الشتوي الحالي خشية رحيله مجاناً في الصيف.



وأشار فابريزيو رومانو الصحفي في جريدة "الجارديان" الإنجليزية بأن إنتر ميلان يستعد لتقديم عرضاً آخر بقيمة 12.8 مليون استرليني مقابل التعاقد مع كريستيان إريكسن خلال الميركاتو الحالي.



وكان إنتر ميلان قد قدّم عرضاً من قبل بمبلغ 8.5 مليون استرليني لضم إريكسن، ولكن السبيرز رفض العرض الأول، والآن سيسعى النيراتزوري لإنهاء الصفقة لصالحهم قبل نهاية الميركاتو.



الجدير بالذكر أن أوسيليو المدير الرياضي لنادي إنتر ميلان قد أكد أن النيراتزوري قد قدّم عرضاً رسمياً من أجل شراء إريكسن، مؤكداً على ثقته في إمكانية إنهاء الصفقة لصالح الفريق الإيطالي.



