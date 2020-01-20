تألق ثيو هيرنانديز يكشف مدى ضعف ميلان

انسامد - 20 يناير - كانون الثاني - عندما يتربع ظهير أيسر على صدارة الهدافين في فريقه، فنحن نتحدث عن ميلان الذي ما زال يعاني، وتزداد معاناته موسم بعد الآخر رغم تحقيقه الانتصار في آخر مباراتين.



ثيو هيرنانديز القادم من ريال مدريد مقابل 20 مليون يورو واصل تألقه مع ميلان هذا الموسم، ويمكن اعتباره الحسنة الوحيدة في الفريق، وواحدة من الصفقات القليلة التي نجحت في ملعب سان سيرو خلال العقد الماضي.



وقاد ثيو هيرنانديز فريقه للفوز على أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث تمكن من تسجيل الهدف الثاني، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف في مختلف البطولات في الموسم الحالي.



وبقدر ما يستحق الظهير الفرنسي الإشادة على مردوده الهجومي الرائع، من الضروري توجيه أسهم النقد لمهاجمي ميلان ولاعبي خط الوسط، فلا يعقل أن يتربع ثيو هيرنانديز على صدارة الهدافين في الفريق، فهذا يوضح إلى أي مدى يعاني الروسونيري هذا الموسم.



ولم يسجل ميلان سوى 26 هدفاً هذا الموسم في بطولتي الدوري والكأس خلال 21 مباراة، وربع هذه الأهداف جاءت بأقدام ثيو هيرنانديز الذي يشغل مركز الظهير الأيسر، وهذا واحد من أسوأ مواسم الفريق على الصعيد الهجومي في التاريخ.



