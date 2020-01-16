ميلان قد يُضحي بسوسو من أجل شراء أوندير

انسامد - 16 يناير - كانون الثاني - بدأ ميلان وروما المرحلة الأولى من المفاوضات حول القيام بعملية مبادلة ينتقل فيها الجناح الإسباني سوسو إلى فريق الذئاب، على أن ينتقل جنكيز أوندير إلى الروسونيري.



وتشعر إدارة ميلان بالانجذاب نحو النجم التركي الشاب أوندير، لأنه يتوافق مع سياسة إدارة النادي الأحمر والأسود في صناعة فريق شاب وقوي.



وحسب الصحفي فيتو أنجيلي خبير سوق الانتقالات أن الروسونيري جاهز لتقديم عرضه لجلب الجناح التركي الدولي إلى السان سيرو.



وذكرت شبكة سبورت ميديا سيت أن ميلان سيُقدم عرضاً يشتمل بطاقة سوسو إضافة إلى مبلغ من المال لإقناع الجيالوروسي بالتخلي عن اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً.



وأشار المصدر نفسه أن اللاعبين لديهما استعداد لقبول العرض وإكمال عملية المبادلة بالفعل، والتي قد تتم على سبيل الإعارة مع وجود خيار للشراء النهائي في الصيف القادم.



ويُرحب نادي روما بإجراء هذه العملية في أقرب وقت ممكن، وخصوصاً في حالة انهيار صفقة التبادل التي تم الاتفاق عليها مع إنتر ميلان والتي تخص انتقال بوليتانو إلى الجيالوروسي مع انتقال الظهير الأيسر ليوناردو سبيناتزولا إلى الجانب الآخر.



ولكن بعد قام أنتونيو كونتي مدرب إنتر ميلان بتعطيل تلك العملية بسبب وجود مشاكل تتعلق باللياقة البدنية لسبيناتزولا، فإن روما يضع سوسو كخيار بديل ومُحتمل بشدة خلال الساعات القادمة.



