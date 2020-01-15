لوكاكو يضع ميلان في موقفٍ محرج

انسامد - 15 يناير - كانون الثاني - تعرض إنتر ميلان لانتقادات كبيرة في بداية الموسم لإصراره على التوقيع مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، حيث تخلى عن قائده السابق وهدافه الأول في السنوات الأخيرة ماورو إيكاردي لباريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل التوقيع مع "الدبابة" من مانشستر يونايتد مقابل 65 مليون يورو.



وفي ظرف نصف موسم فقط أثبت روميلو لوكاكو نجاح إنتر ميلان في هذه الصفقة، اللاعب البلجيكي يتصدر قائمة هدافي الفريق بتسجيله 18 هدفاً في كل البطولات، حيث أحرز 14 هدفاً في الدوري الإيطالي ويحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين، وأحرز يوم أمس هدفين في كأس إيطاليا خلال مباراة كالياري التي انتهت بفوز "النيراتزوري" برباعية، بينما وقع على هدفين في دوري أبطال أوروبا، وكل ذلك خلال 25 مباراة، مع عدم نسيان صناعته أربعة أهداف.



وهنالك مفارقة غريبة وضعت آي سي ميلان الغريم التقليدي لفريقه في موقف محرج، حيث أحرز "الروسونيري" 18 هدفاً في الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي، بينما أحرز لوكاكو نفس العدد من الأهداف.



