يوفنتوس قد يُضحي بديبالا لأجل استعادة بوجبا

انسامد - 14 يناير - كانون الثاني - يظل بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد هو الحلم الأكبر في سوق الانتقالات الصيفية لنادي يوفنتوس، حيث يريد الفريق البيانكونيري استعادة الولد الذهبي في أقرب وقتٍ مُمكن.



وكان اللاعب الفرنسي صاحب الـ26 عاماً قد رحل عن الفريق الأبيض والأسود واتجه إلى مانشستر يونايتد في صيف عام 2016.



ويعمل مينو رايولا وكيل أعمال بطل كأس العالم 2018 لإخراجه من النادي الإنجليزي بعد أن ساءت أوضاعه كثيراً مع الريد ديفلز، وارتبط بوجبا بالانتقال إلى نادي ريال مدريد بقوة في الصيف الماضي.



وأكدت صحيفة توتو سبورت أن شراء بول بوجبا هو الهدف الأول للمدير الرياضي فابيو باراتيتشي في الفترة القادمة، وأنه مستعد للتخلي عن أحد نجومه لأجل تحقيق هذا الحلم.



وَأضافت الصحيفة الصادرة من مدينة تورينو أن البيانكونيري يُفكر في إدخال أحد اللاعبين كجزء من الصفقة لتقليل المطالب المالية الكبيرة المتوقعة من جانب النادي الإنجليزي.



وأمام اليوفي خيارين وهو إما التخلي عن لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو والذي ينال تقدير من جانب إدارة الشياطين الحُمر، أو التضحية بالمهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا والذي كان قريباً من الانتقال لليونايتد في الصيف الماضي بالفعل.



