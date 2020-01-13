ميلان يمتلك فرصة التعاقد مع المدافع جيروم بواتينج

انسامد - 13 يناير - كاون الثاني - أكدت شبكة "سكاي سبورتس ألمانيا" عن اهتمام نادي ميلان الإيطالي بالتعاقد مع جيروم بواتينج مدافع بايرن ميونخ، خلال سوق الانتقالات الشتوية.



ويبحث نادي ميلان عن ضم مدافعين جدد خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، خاصةً بعد رحيل كالدارا عن صفوف الروسونيري على سبيل الإعارة لفريق أتلانتا.



ويقترب نادي ميلان من التعاقد مع سيمون كايير الذي يلعب في صفوف أتلانتا على سبيل الإعارة لتعزيز خط الدفاع، ولكن يبدو بأن إدارة الفريق الإيطالي ترغب في التعاقد مع مدافع آخر بجانب كايير.



جيروم بواتينج على رادار ميلان في يناير وأشارت الشبكة أن إدارة ميلان ترغب بشدة في التعاقد مع الألماني جيروم بواتينج ابن 31 عاماً من أجل تعزيز خط الدفاع، وستبدأ مفاوضاتها مع بايرن ميونخ بخصوص تلك المسألة.



وأضافت الشبكة أن ميلان ليس وحده من يهتم بضم جيروم بواتينج، هناك أيضاً آرسنال الإنجليزي الذي يبحث عن ضم مدافع جديد لتحسين الأداء الدفاعي.



وأوضحت "سكاي" أن بايرن ميونخ موافق من حيث المبدأ على رحيل جيروم بواتينج عن الفريق هذا الشهر بمبلغ لا يقل عن 15 مليون يورو، ولكن تكمن المشكلة في عدم توفر العديد من اللاعبين في مركز قلب الدفاع بسبب استمرار غياب الفرنسي لوكاس هيرنانديز عن الملاعب بسبب الإصابة، لذلك قد ينتظر ميلان حتى الصيف القادم للتعاقد معه.



