أستون فيلا يقدم عرضاً لضم بيونتِك

انسامد - 8 يناير - كانون الثاني - ذكر موقع "فوتبول إيطاليا" نقلاً عن الصحفي الشهير جيانلوكا دي ماريزيو بأن أستون فيلا الإنجليزي قد قدّم عرضاً مغرياً من أجل ضم البولندي كريشتوف بيونتِك مهاجم ميلان، خلال سوق الانتقالات الشتوية.



وانتقل كريشتوف بيونتِك ابن 24 عاماً لصفوف ميلان شهر يناير من العام الماضي، قادماً من جنوى الإيطالي بمبلغ 35 مليون يورو.



وظهر المهاجم البولندي بصورة طيبة للغاية مع ميلان في النصف الثاني من الموسم الماضي، ولكن هذا الموسم يقدم مستويات سيئة للغاية، بتسجيله أربعة أهداف فقط في 18 مباراة.



وأشار الموقع بأن تحول اهتمام أستون فيلا من مجرد شائعات صحف إلى واقع، حيث قدّم عرضاً لنادي ميلان بمبلغ 30 مليون يورو من أجل الظفر بخدمات كريشتوف بيونتِك.



وأكمل الموقع أن إدارة ميلان بأنها لا ترغب في خسارة أموال شراء بيونتِك شهر يناير الماضي، لذا سيعمل الفريق الإيطالي على بيعه لأستون فيلا بمبلغ 35 مليون يورو.



وأوضح "فوتبول إيطاليا" بأن أستون فيلا يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم هداف لتعويض غياب ويسلي الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، لذلك سيكون بيونتِك الخيار الأمثل بالنسبة للفريق الإنجليزي.



