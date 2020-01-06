إبراهيموفيتش على دكة البدلاء في مباراة ميلان وسمبدوريا

انسامد - 6 يناير - كانون الثاني - أعلن المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان عن تشكيلة الروسونيري الرسمية التي تستعد لمواجهة سمبدوريا ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من عمر الدوري الإيطالي.



ويدخل ميلان أولى مبارياته بعد فترة العطلة الشتوية، والتي يسعى خلالها للعودة مرة أخرى لبوابة الانتصارات في الدوري الإيطالي بعد النتائج المخيبة للآمال الفترة الأخيرة.



وشهدت المباراة تواجد المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لأول مرة بعد عودته إلى صفوف ميلان بشكل رسمي هذا الشهر بعد نهاية عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي.



وتواجد زلاتان إبراهيموفيتش على دكة البدلاء في مباراته الأولى مع ميلان، ليلعب البولندي بيونتيك في التشكيلة الأساسية لقيادة الهجوم.



