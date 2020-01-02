ميلان يوافق على بيع باكيتا

انسامد - 2 يناير - كانون الثاني - كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" أن إدارة نادي ميلان توافق من حيث المبدأ على رحيل البرازيلي لوكاس باكيتا خلال سوق الانتقالات الشتوية.



وانتقل الشاب البرازيلي لوكاس باكيتا لصفوف فريق ميلان شهر يناير الماضي قادماً من فلامينجو البرازيلي بمبلغ يقدر تقريباً بـ 38 مليون يورو.



وقدّم اللاعب البرازيلي مستويات طيبة مع ميلان في النصف الثاني من الموسم الماضي، ولكنه هذا الموسم ابتعد كثيراً عن مستواه، وأصبح لا يشارك بصفة منتظمة، حيث لعب فقط 13 مباراة، وصنع هدفاً وحيداً.



وأشار الموقع أن إدارة ميلان موافقة على بيع لوكاس باكيتا لمن يرغب في التعاقد معه، ولكن بمبلغ لا يقل عن 35 مليون يورو.



وأضاف الموقع أن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي السابق لميلان والحالي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب بشدة في التعاقد مع باكيتا خلال الميركاتو الشتوي الحالي لأنه مؤمن تماماً بقدراته، حيث كان هو الشخص الذي تعاقد معه في العام الماضي.



وأوضح "كالتشيو ميركاتو" أن ليوناردو سيعمل على التعاقد مع لوكاس باكيتا في الميركاتو الحالي لتعزيز خط وسط الفريق الباريسي.



الجدير بالذكر أن عقد لوكاس باكيتا سينتهي مع ميلان صيف عام 2023.



