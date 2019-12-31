كوتروني في طريقه للعودة إلى الدوري الإيطالي

انسامد - 31 ديسمبر - كانون الاول - كشفت صحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية بأن باتريك كوتروني مهاجم ولفرهامبتون الإنجليزي في طريقه للعودة مجدداً للدوري الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الشتوية.



وانتقل باتريك كوتروني صاحب 21 عاماً لفريق ولفرهامبتون الصيف الماضي، قادماً من نادي ميلان الإيطالي بمبلغ 18 مليون يورو.



ولكن لم ينجح الشاب الإيطالي باتريك كوتروني على التأقلم مع فريقه ولفرهامبتون، بتسجيله فقط ثلاثة أهداف، وصناعة 4 آخرين في 23 مباراة، بالإضافة لصعوبة مشاركته كأساسي في ظل تواجد المتألق المكسيكي راؤول خيمينيز.



وأشارت الصحيفة أن باتريك كوتروني يرغب في العودة مجدداً للدوري الإيطالي بعد فشله مع ولفرهامبتون، وعدم حصوله على فرصة حقيقية منذ شهر أكتوبر الماضي، وخروجه أيضاً من قائمة الولفرز في مباراته الأخيرة أمام ليفربول بمسابقة الدوري الإنجليزي.

