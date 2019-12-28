صحف إيطالية تسلط الضوء على تعاقد ميلان مع إبراهيموفيتش

أنسامد - 28 ديسمبر /كانون الأول - سلطت صحف إيطالية صادرة اليوم
/السبت/، الضوء على تعاقد ميلان رسميًا مع السويدى زلاتان
إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكى السابق، في صفقة
انتقال حر .
وخرجت صحيفة (كوريري ديللو سبورت) بعنوان: "ميلان يعلن ضم إبرا:
الدوري الإيطالي يصبح ساحة لمعركة بين اثنين من اللاعبين الهائلين،
كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، يعتبر نفسه كرقم واحد في التاريخ،
وزلاتان يحب اعتبار نفسه فوق الجميع".
وأضافت: "بطل آخر يعود للدوري الإيطالي، ولن يقبل بسوبر مان آخر
خلافه.. السويدي سيجري الفحص الطبي في 2 يناير". وعنونت صحيفة
(لاجازيتا ديللو سبورت): "إبراهيموفيتش ميلاني، الروسونيري ضم
زلاتان رسميًا، وسيتواجد في ميلان من 1 يناير المقبل.. ويصرح:
سأقاتل من أجل مدينة أحبها، وسنغير موسمنا".