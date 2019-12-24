أنباء عن قبول إبراهيموفيتش عرض العودة لميلان

انسامد - 24 ديسمبر - كانون الاول - لا يعيش جمهور العملاق الإيطالي أيه سي ميلان أفضل أيامه هذه الفترة بسبب الأداء السلبي الفريق الذي كان آخر نتائجه الخسارة بخمسة أهداف دون رد من أتلانتا أمس في الدوري الإيطالي، ولكن يبدو أن خبراً رائعاً ينتظر جمهور الروسونيري بخصوص عودة زلاتان إبراهيموفيتش .



وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أكدت على أن السويدي الدولي السابق سيُوافق على عرض ميلان، ويبدو أن هزيمة الأمس القاسية دفعت إدارة أبطال أوروبا لسبع مرات لتسريع عملية التفاوض مع نجمهم السابق.



ومنذ إعلان إبراهيموفيتش رحيله عن فريق الأمريكي لوس أنجلوس جالاكسي بعد انتهاء عقده في 31 ديسمبر الجاري ترددت أنباء عن قرب انتقاله إلى ميلان من جديد، وهي الخطوة التي رحب بها جمهور الفريق، ونجومه السابقين ومن بينهم المُهاجم المُخضرم أنطونيو كاسانو.



ويحتل ميلان حالياً الترتيب الحادي عشر في الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، من أصل 17 مُباراة فازوا بست منها و تعادلوا في 3 مباريات وخسروا 8، ولم يُسجل لاعبوه سوى 16 هدف أي بمعدل أقل من هدف في المُباراة، وسكن شباكهم 24 هدفاً، ويبتعد الروسونيري بفارق 21 نقطة (ضعف رصيد نقاطه) عن المُتصدرين إنترميلان ويوفنتوس، و14 نقطة عن روما صاحب المركز الرابع وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.



