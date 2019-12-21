مانشيني: إيطاليا تستهدف التتويج بيورو 2020

أنسامد - 21 ديسمبر /كانون الأول - اعترف روبيرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، أن فريقه يستهدف التتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية 2020 والمقرر لها الصيف المقبل، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن فرنسا وإسبانيا وألمانيا هم المنافسون للأتزوري على البطولة.



المنتخب الإيطالي يعيش طفرة مع مانشيني، حيث تأهل إلى اليورو بالفوز بجميع مبارياته في المجموعة، ومن المقرر أن يخوض الدور الأول في العاصمة روما مما يشكل دافعًا إضافيًا لكتيبة مانشيني في سبيل التتويج باللقب.



مانشيني في حوار مطول تحدث وقال "آمل أن أحقق اليورو، إنه وضع صعب، ولكن الأمر يتوقف علينا وعلى مدى تطورنا في الستة أشهر المقبلين.



هناك منتخبات أقوى، لكن البطولة مفتوحة لأي نتيجة. نحن نؤمن بأنفسنا وهدفنا هو تحقيق اللقب.".



