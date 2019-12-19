بوفون يعادل مالديني في عدد المشاركات بالدوري الإيطالي

انسامد - 19 ديسمبر - كانون الاول - كشفت شبكة "أوبتا" العالمية للأرقام والإحصائيات، عن رقماً مميزاً للمخضرم جيانلويجي بوفون حارس نادي يوفنتوس في بطولة الدوري الإيطالي، بعد مشاركته ضد نادي سامبدوريا.



ووفقاً للشبكة الشهيرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن العظيم جيانبوفون وصل إلى المباراة رقم 647 في بطولة الدوري الإيطالي بمشاركته مع يوفنتوس ضد سامبدوريا، ليصبح أكثر لاعب مشاركة في تاريخ البطولة.



وقالت أن جيانلويجي بوفون تساوى مع باولو مالديني أسطورة نادي ميلان المعتزل في عدد المشاركات ببطولة الدوري الإيطالي، حيث يمتلك باولو مالديني نفس العدد من المباريات في الكالتشيو ولكن حارس يوفنتوس لديه فرصة للتفوق.



