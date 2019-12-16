القرعة:5 مباريات قوية في ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا

انسامد - 16 ديسمبر - كانون الاول - أوفت قرعة دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت ظهر اليوم الإثنين لحماس جماهير كرة القدم، نظراً للمباريات النارية في الاحتفال الذي أقيم في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية.



أقيمت قرعة دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بوجود ممثلي الاتحاد الأوروبي والأندية الستة عشر المشاركة في هذا الدور، لتسفر القرعة عن ثمان مواجهات، منها خمس مواجهات من العيار الثقيل.



مانشستر سيتي ضد ريال مدريد وأسفرت القرعة عن خمس مواجهات من العيار الثقيل، البداية ستكون بكل تأكيد من ريال مدريد مع مانشستر سيتي، والمواجهة التي تجمع المدرب الإسباني بيب جوارديولا مع أول غريم له في مسيرته التدريبية.



برشلونة مع نابولي ولن تكون المباراة الثانية بين برشلونة ونابولي اختباراً معقداً بالنسبة لكتيبة المدرب الإسباني إرنيستو فالفيردي الذي يواجه فريقاً يعيش فترة تخبط بعد إقالة كارلو أنشيلوتي وتعيين جينارو جاتوزو خلفاً له، إلا أن الفريق الإيطالي قدم كرة جيدة جداً في دور المجموعات.



ليفربول مع أتلتيكو مدريد ولن تكون رحلة حامل اللقب ليفربول ومدربه الألماني يورجن كلوب في بداية مشواره في أدوار خروج المغلوب سهلة بمواجهة أتلتيكو مدريد، الذي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني.



بايرن ميونخ ضد تشيلسي ولهذه المباراة ذكريات كبيرة، وبالتحدث عن الحاضر فلا يمكن منح أي طرف تفوق على الآخر، لعدم قدرتنا على معرفة الأفضل بينهما، في ظل تبذب نتائجهما خلال الموسم الحالي.



باريس سان جيرمان ضد دورتموند مواجهة كبيرة أيضاً تجمع إثنين من أفضل فرق أوروبا في هذا الدور، وستشهد المباراة متعة كبيرة بالتأكيد نظراً لكمية النجوم الكبيرة في كل فريق.



المباريات الآخرى ليست سهلة وبالنظر إلى دور الستة عشر خلال الموسم الحالي فإن الأندية كاملة تلعب في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، وهذا يعني استحالة التقليل من أي منافس.



ويذكر أن يوفنتوس سيواجه ليون، بينما يلعب توتنهام هوتسبير مع لايبزيج، والمواجهة الأقل أهمية بين فالنسيا وأتلانتا.



