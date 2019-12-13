تأهل روما وباشاك شهير إلى دور الـ 32 للدوري الأوروبي

أنسامد - 13 ديسمبر/ كانون الأول - تأهل فريق روما الإيطالي إلى دور الـ 32 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد تعادله مع ضيفه فريق ولفسبيرجر النمساوي بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية "روما"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للمسابقة.



تقدم روما عبر الأرجنتيني دييغو بيروتي (7 من ركلة جزاء) والبوسني إدين دزيكو (19)، ورد الضيوف بهدفين لأليساندرو فلورنتسي (10 خطأ في مرمى فريقه) وشون ويسمان (64).



ورفع التعادل رصيد روما إلى 9 نقاط في المركز الثاني للمجموعة العاشرة للبطولة خلف فريق إسطنبول باشاك شهير التركي الذي يتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما احتل بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني المركز الثالث برصيد 8 نقاط، وتذيل ولفسبيرجر النمساوي الترتيب برصيد 4 نقاط.



وفي المباراة الأخرى للمجموعة، هزم إسطنبول باشاك شهير التركي مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني بنتيجة 2-1 ليتأهل الفريق التركي لدور الـ 32 للدوري الأوروبي، ويودع الفريق الألماني المسابقة.



