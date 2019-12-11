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إنتر ميلان يودع دوري أبطال أوروبا
    انسامد - 11 ديسمبر - كانون الاول - راقت لمعلق مباراة إنتر ميلان وبرشلونة جملة "بيلا تشاو" لقولها خلال المباراة في وقت كانت به كتيبة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي قريبة من وداع دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام نظيره إرنيستو فالفيدري بهدفين مقابل هدف على ملعب "سان سيرو"، في مباراة جمعتهما ضمن الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الخامسة.

    كونتي المدرب الذي استطاع أرهاق برشلونة في كامب نو وسان سيرو، وهو الذي فاز على بوروسيا دورتموند في ميلانو، وفعل ذلك مع سلافيا براج خارج إيطاليا.

    مشكلة الإنتر في البطولة تعلقت بافتقاده الخبرة، وأكد كونتي ذلك في أكثر من مؤتمر صحفي، وقال في إحدى المؤتمرات أن لاعبين قادمين من ساسولو وكالياري مثل ستيفانو سينسي ونيكولو باريلا ليسوا القادرين على قلب النتائج في مثل هذه المباريات في الوقت الحالي.

    وكان الإنتر متقدماً على برشلونة في كامب نو، لكنه خسر بفارق الخبرة، وكاد أن يفوز على نفس المناسب في سان سيرو لولا الحظ، بينما كانت المباراة التي جعلت الوضع يسوء التي جمعته مع سلافيا براج في الجولة الأولى، والتي انتهت بالتعادل.

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