يوفنتوس يتعرض للخسارة الأولى بالدوري الإيطالي أمام لاتسيو

أنسامد - 8 ديسمبر/ كانون الأول - تعرض فريق يوفنتوس للخسارة الاولي هذا الموسم أمام مضيفه لاتسيو بنتيجة 1-3، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية روما، ضمن لقاءات الجولة الـ 15 ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.



تقدم يوفنتوس بهدف أحرزه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 25، قبل أن يتعادل لاتسيو بهدف أحرزه لاعبه لويس فيليبي في الدقيقة 45.



وأضاف سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 74، ثم اختتم فيليبي كايسيدو ثلاثية لاتسيو في الدقيقة 94 ليتعرض حامل اللقب للخسارة الأولى هذا الموسم.



الفوز رفع رصيد لاتسيو إلى 33 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند 36 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن إنتر ميلان المتصدر.



