المدير الفني ليوفنتوس:بوفون يستحق احترام الجمهور

انسامد - 4 ديسمبر - كانون الاول - اكد فابيو باراتيتشي، المُدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، أن الحارس المُخضرم جانلويجي بوفون يستحق احتراماً كبيراً من جمهور النادي، وجاء تصريح فابيو على خلفية الانتقادات التي طالت بوفون بسبب تسببه في هدف سهل بمباراة ساسولو بالدوري.



وقال باراتيتشي، في تصريحات لشبكة سكاي سبور إيطاليا، :"انتقاد بوفون يُزعجنا جداً، أنا دائماً ما أقول أن بوفون وبونوتشي و بارزالي و كيليني أبطالاً كانوا معنا على مدار الأعوام، هم أشخاص عظماء أولاً، ومن ثم لاعبين عظماء ثانياً".



وتابع المُدير الرياضي للبيانكونيري حديثه بالقول :"إذا ما مروا بأيامٍ سيئة، وهو ما يحدث نادراً، فهذا يُعد دليلاً على أنهم بشر"، وأضاف :"بوفون حارس عظيم، هو الأعظم في تاريخ اللعبة، وفوق كل ذلك هو شخص عظيم".



وكان نادي يوفنتوس قد خسر نقطتين في مسيرة تنافسه مع إنترميلان على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، بتعادله يوم الأحد بهدفين لكل فريق مع ساسولو، في المُباراة التي استضافها ستاد يوفنتوس بتورينو، وأخطأ بوفون تقدير كرة الهدف الأول الذي أحرزه لاعب ساسولو بوجا بعد تسديدة متقنة مرت من فوق بوفون بمهارة عالية، فيما كان خطأه الأكبر في الهدف الثاني حينما أفلتت يداه الكُرة بغرابة.



