انتر ميلان يتصدر الدوري الإيطالي بفوزه علي سبال

أنسامد - 2 ديسمبر/ كانون الأول - تصدر فريق إنتر ميلان الدوري الإيطالي بعد فوزه الثمين على ضيفه سبال بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما / الأحد/ بملعب جوزيبي مياتزا في إطار الجولة الـ14 من الكالتشيو مستغلا تعثر منافسه يوفنتوس الذي تعادل مع ساسولو.



تقدم إنتر في الدقيقة 16 بهدف سجله لاوتارو مارتينيز بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء. ثم أضاف المهاجم الأرجنتيني الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 41 بضربة رأسية، قبل أن يقلص سبال الفارق في الدقيقة 50 بهدف سجله ماتيا فاولتي.



وأصبح رصيد إنتر 37 نقطة في صدارة الدوري وبفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس والذي تعادل اليوم مع فريق ساسولو 2/2، فيما ظل سبال في المركز قبل الأخير برصيد تسع نقاط.



