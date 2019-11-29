روما يفوز على باشاك شهير بثلاثية نظيفة في الدوري الأوروبي

أنسامد - 29 نوفمبر/ تشرين الثاني - فاز فريق روما الإيطالي على مضيفه فريق باشاك شهير التركي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة العاشرة لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.



سجل ثلاثية روما، جوردان فيرتو من ضربة جزاء في الدقيقة 30، وجاستن كلويفرت في الدقيقة 40، وإدين دجيكو في الدقيقة 45.



ورفع روما رصيده بعد هذا الإنتصار الى 8 نقاط في صدارة المجموعة العاشرة , في حين تجمد رصيد باشاك شهير عند 7 نقاط في المركز الثالث، ويأتي ثانياً مونشنغلادباخ برصيد 8 نقاط.



