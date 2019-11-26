اليوم اتلتيكو مدريد و يوفنتوس في دوري ابطال اوروبا

انسامد - 26 نوفمبر - تشرين ثان - يرحل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب أليانز ستاديوم لملاقاة يوفنتوس الإيطالي ، وذلك في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



ويسعى فريق السيدة العجوز للحصول على النقاط الثلاث لتأمين المركز الأول في المجموعة الرابعة بعد تأهله رسمياً للدور المقبل ، فيما يبحث أتلتيكو مدريد عن تحقيق نتيجة إيجابية خصوصاً إنه سيلعب في ميدان صعب للغاية.



يمتلك أتلتيكو مدريد أرقاماً كبيرة عندما يتعلق الأمر بمواجهة الأندية الإيطالية في دوري أبطال أوروبا ، حيث خسر مباراة واحدة فقط من تسع مباريات مقابل خمس انتصارات وثلاث تعادلات ، وحافظ على نظافة شباكه في ستة منها.



وبالإضافة إلى ذلك ، فقد فاز يوفنتوس في واحدة من مبارياته الخمس أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا ، مقابل هزيمتين وتعادلين ، وقد جاء الفوز الوحيد (3-0) على ملعب أليانز ستاديوم في الدور ثمن النهائي 2018-2019.



فاز يوفنتوس في (14) ولم يخسر في آخر 23 مباراة على أرضه في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا ، مقابل ثماني تعادلات ، ويمكن أن يفوز بأربع مباريات متتالية على أرضه في مرحلة المجموعات للمرة الأولى منذ أكتوبر 2008 (12).



ويمتلك فريق السيدة العجوز في الوقت الحالي ثمانية هدافين مختلفين في هذه النسخة من مسابقة دوري أبطال أوروبا ، أي ضعف ما كان عليه في الموسم الماضي ، عندما وصل منافسات الدور ربع النهائي قبل أن يخرج على يد أياكس.



يبدو أن أتلتيكو مدريد بدأ يفقد زمام قوته خصوصاً عندما يلعب خارج ميدانه في دوري الأبطال كما تؤكد الأرقام ، حيث فاز مرتين فقط من آخر 11 مباراة خارج أرضه مقابل أربع هزائم وخمس تعادلات ، وقد خسر في آخر مبارياته ضد باير ليفركوزن.



ومع ذلك ، لم يخسر نادي أتلتيكو مدريد مباراتين متتاليتين في مرحلة المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا منذ شهر أكتوبر / تشرين الأول من عام 2009 ، عندما خسر أمام بورتو البرتغالي وتشيلسي الإنجليزي تحت قيادة المدرب أبيل ريسينو.



