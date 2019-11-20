يوفنتوس يحصّن بونوتشي بعقد طويل الأمد

انسامد - 20 نوفمبر - تشرين ثان - أعلن نادي يوفنتوس عبر موقعه الرسمي عن تجديد عقد المدافع المتألق ليوناردو بونوتشي حتى عام 2024، وذلك لضمان استمراره مع الفريق لأطول فترة ممكنة.



وقرر يوفنتوس تجديد عقد بونوتشي لثلاثة أعوام إضافية بعد المستوى المميز الذي قدمه خلال الموسمين الماضي والحالي، فهو يعد عنصر أساسي في تشكيلة الفريق وأحد أفضل المدافعين في العالم.



وأوضح النادي عبر البيان الذي نشره في الموقع الرسمي أن اختيار اليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر نوفمبر الجاري للإعلان عن تجديد عقد بونوتشي لم يكن عشوائياً، وإنما الأمر مخطط له، كنوع من التكريم للاعب لكونه يرتدي القميص رقم 19.



وبدأت قصة بونوتشي ويوفنتوس منذ موسم 2010-2011، وكادت أن تنتهي عندما رحل اللاعب عن الفريق بشكل مفاجئ وانتقل إلى الغريم التقليدي ميلان في صيف 2017، لكنه شعر بالندم على هذا القرار وقرر العودة بعد موسم واحد فقط.



وخاض بونوتشي 376 مباراة بقميص السيدة العجوز، وهو الأكثر خوضاً للمباريات بين جميع اللاعبين الحاليين، كما شارك هذا الموسم في جميع المواجهات، كما لم يتم استبداله في أي لقاء أيضاً.



