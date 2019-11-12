مدرب إيطاليا : سأضم بالوتيلي لإمكانياته

انسامد - 12 نوفمبر - تشرين ثان - أكد روبرتو مانشيني، المُدير الفني للمُنتخب الإيطالي، على أنه يُفضل استدعاء ماريو بالوتيلي للمُنتخب بفضل إمكانياته كلاعب، وليس لتوجيه رسالة ضد العنصرية.



وقال مانشيني،"إذا ما حصل بالوتيلي على فرصة أخرى، سيكون بسبب أنه يستحق ذلك من وجهة نظر فنية".



و كان بالوتيلي قد شارك في أول تجمعين للفريق الوطني تحت قيادة مانشيني، ولكنه لم يُستدعى منذ أكثر من عام لتمثيل الأزوري، وقال جابريلي جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي، أن تسمية بالوتيلي في تشكيل إيطاليا سيكون بمثابة رسالة قوية بعد الإساءة العنصرية التي تعرضها لها بالوتيلي مع فريقه بريشيا بالدوري الإيطالي.



وكان بالوتيلي قد أفصح سابقاً عن رغبته في الانضمام للمُنتخب الإيطالي خلال نسخة العام القادم من البطولة الأوروبية، وسجل المُهاجم المُخضرم الذي يبلغ من العُمر 29 عاماً هدفين في سبع مُباريات خاضهم هذا الموسم في الدوري الإيطالي.



يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها بالوتيلي للعنصرية في الملاعب الإيطالية، فسبق له أن تعرض لها خلال تمثيله لفريقه السابق ميلان، والتقطته عدسات الكاميرا وهو يبكي عقب خروجه.



