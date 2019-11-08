الدوري الأوروبي: لاتسيو يخسر من سيلتك في الأوليمبيكو

أنسامد - 8 نوفمبر/ تشرين الثاني - خسر فريق لاتسيو الإيطالي لكرة القدم على ملعبه "الأولمبيكو" أمام منافسه سلتيك الاسكتلندي بنتيجة 2-1، في المباراة التى جمعت بينهما مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة من الدوري الأوروبي.



افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق المهاجم تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 7 من عمر اللقاء، قبل أن يدرك الضيوف التعادل عن طريق اللاعب جيمس فورست في الدقيقة 38.



وفي الدقيقة (90+5) نجح لاعب الوسط أوليفييه نتشام في إحراز هدف الفوز لسيلتك. بهذه النتيجة رفع سيلتك رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 3 نقاط في المركز الثالث.



