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الدوري الأوروبي: لاتسيو يخسر من سيلتك في الأوليمبيكو
    أنسامد - 8 نوفمبر/ تشرين الثاني - خسر فريق لاتسيو الإيطالي لكرة القدم على ملعبه "الأولمبيكو" أمام منافسه سلتيك الاسكتلندي بنتيجة 2-1، في المباراة التى جمعت بينهما مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة من الدوري الأوروبي.

    افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق المهاجم تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 7 من عمر اللقاء، قبل أن يدرك الضيوف التعادل عن طريق اللاعب جيمس فورست في الدقيقة 38.

    وفي الدقيقة (90+5) نجح لاعب الوسط أوليفييه نتشام في إحراز هدف الفوز لسيلتك. بهذه النتيجة رفع سيلتك رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 3 نقاط في المركز الثالث.

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