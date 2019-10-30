فوز انتر ميلان علي بريشيا

انسامد - 30 اكتوبر - تشرين اول - حقق إنتر ميلان فوزاً جديداً تحت قيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي، بالتغلب على بريشيا بهدفين مقابل هدف، في مباراة جمعتهما مساء امس على أرض الأخير، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.



سجل ثنائية إنتر ميلان في شباك بريشيا كل من البلجيكي روميلو لوكاكو والأرجنتيني لوتارو مارتينيز، بينما أحرز المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار هدف تقليص الفارق بالنيران الصديقة.



ويتصدر "النيراتزوري" جدول ترتيب الدوري الإيطالي وفي رصيده 25 نقطة، وبفارق نقطتين عن يوفنتوس الثاني والذي يلعب أمام جنوى مساء الأربعاء ضمن نفس الجولة.



كونتي أول مدرب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ إنتر ميلان وبات أنطونيو كونتي بعد مباراة بريشيا أول مدرب في تاريخ إنتر ميلان يقود "الأفاعي" إلى التسجيل في أول 13 مباراة يخوضها في موسمه الأول.



يذكر أن الإنتر لعب 13 مباراة مع كونتي حتى الآن، وحقق الفوز في تسع مباريات، مقابل تعادلين، وهزيمتين.



