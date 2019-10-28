نتائج مباريات الدوري الإيطالي

انسامد - 28 اكتوبر - تشرين اول - انتهت منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي بنتائج شديدة المفاجأة والإثارة.. بعد تعثر يوفنتوس و إنتر ميلان .



فقد فشل نابولي في استغلال سقط الكبيرين في السيري آ كما لم تمض الأمور على ما يرام بالنسبة لميلان..وإضافةٍ لذلك حدثت بعض السيناريوهات غير المتوقعة في بقية المباريات.



نجح بولونيا في استعادة النتائج الإيجابية بالفوز على سامبدوريا على ملعب ريناتو دِل آرا بهدفين لهدف، سجل لبولونيا الأرجنتيني رودريجو بالاسيو وتعادل لسامبدوريا المهاجم مانولو جابياديني بينما سجل هدف الحسم لأصحاب الأرض اللاعب "باني" من ضربة ركنية.



وبذلك صعد بولونيا للمركز العاشر برصيد 12 نقطة بينما بقى السامب في المركز الأخير برصيد 4 نقاط فقط.



لم ينجح نابولي في تقليص الفجوة بينه وبين يوفنتوس وإنتر بعد التعادل مع سبال في فيرارا، وذلك بعد أن تقدم آركاديوش ميليك للبارتينوبي بينما تعادل كورتيتش لسبال وأصبح نابولي في المركز الرابع خلف أتالانتا بـ3 نقاط.



انتهت مباراة تورينو و كالياري بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لكل فريق وهي النتيجة التي أوقفت صعود كالياري لمراكز المقدمة وأبقته عند النقطة 15 في المركز السابع بينما رفع تورينو رصيده للنقطة رقم 11 في المركز الحادي عشر.



سجل للتورو سيموني زازا بينما سجل لفريق كالياري لاعب الوسط الأرجنتيني نانديز وهو أول هدف في تاريخه بالدوري الإيطالي.



قترب أتالانتا من صدارة الدوري الإيطالي بفوزٍ تاريخي على أودينيزي بسبعة أهداف مقابل هدف في بيرجامو، حيث أصبح خلف يوفنتوس المتصدر بفارق 3 نقاط فقط وبفارق نقطتين عن إنتر.



سجل للفريق البيرجاميسكي كلاً من يوسيب إيليشيتش هدفين..لويس مورييل ثلاثة أهداف وهدف لكلٍ من ماريو بازاليتش و عماد ديالو تراوري، بينما سجل هدف اودينيزي الوحيد المهاجم الدولي السابق ستيفانو أوكاكا.



كما سجل فريق ميلان سقوطا كبيرا جديدا وهذه المرة أمام روما على ملعب الأولمبيكو في روما مع المدرب ستيفانو بيولي بهدفين لهدف.



سجل لروما في البداية المهاجم إيدين دجيكو، وتعادل ميلان عبر ثيو هيرنانديز في بداية الشوط الثاني وجاء الهدف الحاسم لروما عن طريق نيكولو زانيولو في الدقيقة 58.



وبذلك أصبح في رصيد روما 16 نقطة في المركز الخامس من جدول الترتيب وتوقف رصيد ميلان المتعثر للغاية عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر.



الصورة للاعب ثيو هيرنانديز