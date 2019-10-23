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إنتر ميلان يواجه دورتموند الألماني
    انسامد - 23 اكتوبر - تشرين اول - كانت السنوات الأخيرة من العقد الأول للقرن الحالي وبداية العقد الثاني هي الفترة الأفضل لإنتر ميلان الإيطالي خلال السنوات الماضية، حيث كانت حقبة مرعبة بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ومن قبله الإيطالي روبرتو مانشيني، قبل الدخول في سبات طويل ومن ثم الاستفاقة مع الإيطالي أنطونيو كونتي.

    وشهدت فترة تتويج إنتر ميلان بالثلاثية التاريخية وما قبلها وبعدها من أعوام عدة مواجهات قدم فيها الفريق أداءً ملفتاً في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وعادت هذه المباريات في الموسم الحالي أمام برشلونة في الجولة الثانية من البطولة، حيث لعب الفريق مباراة كبيرة وسجل هدف الافتتاح الذي كان قابلاً للزيادة، إلا أن روح المنافس في ملعب "كامب نو" منحهم الفوز بثنائية.

    ويلعب الإنتر مباراة كبيرة جديدة لكن هذه المرة على ملعب "سان سيرو" مساء اليوم الأربعاء عندما يستضيف بوروسيا دورتموند الألماني.

    ويهدف الإنتر لتعديل وضعه الحالي في أوروبا بعد التعادل والخسارة في أول جولتين، من خلال الفوز على منافسه الألماني.

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