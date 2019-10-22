موراتي يدعم عودة إبراهيموفيتش إلى إنتر ميلان

انسامد - 22 اكتوبر - تشرين الاول - قال ماسيمو موراتي مالك نادي إنتر ميلان السابق أنه لو كان في مكان صاحب القرار في النادي حالياً لقام بفعل شىء مجنون وأعاد إبراهيموفيتش لارتداء قميص الفريق.



وسيصبح إباهيموفيتش حراً في سوق الانتقالات الشتوية القادمة بعد انتهاء عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي في ديسمبر، و وفقاً لصحيفة "الجورنالي" الإيطالية فإن وكيله مينو رايولا قد تحدث مع النادي عن عودته.



ويعاني إنتر ميلان من العديد من الغيابات أبرزها في خط الهجوم بعد إصابة أليكسيس سانشيز التي ستُبعده عن الفريق لمدة ثلاثة أشهر.



