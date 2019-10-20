يوفنتوس يفوز على بولونيا 2-1 في الدوري الإيطالي

انسامد - 20 اكتوبر/ تشرين الاول - فاز فريق يوفنتوس على ضيفه بولونيا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



افتتح النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، التسجيل "لليوفي"، في الدقيقة 19 من عمر المباراة، ثم تعادل بولونيا في الدقيقة 26 عبر لاعبه دانيلو لارانجييرا، قبل أن يسجل ميرالم بيانيتش هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 54.



وبهذا الفوز، واصل يوفنتوس صدارته لجدول الدوري الإيطالي بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة، فيما تجمد رصيد بولونيا عند 9 نقاط في المركز العاشر.



