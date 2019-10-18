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إعلان حكام الجولة الثامنة بالدوري الايطالي
    انسامد - 18 اكتوبر/ تشرين الاول - تم إختيار الحكم الايطالي جيانلوكا روتشي لادارة المباراة التي ستجمع ناديي لاتسيو وأتلانتا يوم السبت في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في إطار مباريات الجولة الثامنة من دوري كرة القدم الايطالي.

    فيما أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إدارة مباراة يوفنتوس وضيفه بولونيا في الجولة الثامنة من الكالتشيو إلى الحكم الايطالي ماسيميليانو ايراتي.

    بينما تم اختيار ماريسكا لادارة المبارة التي تجمع سامبدوريا مع ضيفه فريق روما يوم الأحد، فيما يدير جياكوميلي مبارة ساسولو وإنتر.

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